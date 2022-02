TP12 - Un jeu temps-réel avec socket.io

Implémentez une fonction qui déplace un joueur en fonction de sa vitesse et de la touche directionnelle qui est appuyée.

function movePlayer() { if (keyboard['ArrowLeft']) player.x -= player.speed; // left if (keyboard['ArrowUp']) player.y -= player.speed; // up if (keyboard['ArrowRight']) player.x += player.speed; // right if (keyboard['ArrowDown']) player.y += player.speed; // down }